Bussiinfosüsteemi tablood olid terve eriolukorra aja remondis

Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona ütles, et tablood on saadetud remonti ja ei ole teada, millal need tagasi jõuavad.

«Kui ei saa korda teha kohapeal, võetakse need maha ja saadetakse Tallinna, kus nad ilmselt hakkavad varuosi ootama. Kui korda saavad, pannakse tagasi. Praegu on maru lihtne öelda, et varuosad on koroona tõttu kinni, ja kaks kuud ei juhtunud midagi,» ütles Oona. «Mõned kastid on väga kiiresti tagasi tulnud. Ma ei oska öelda, millest see sõltub, nad ei pea midagi põhjendama. Mina ei ole ammu suhelnud.»

Tablookaste remondib Volta Lumen, mille esindaja jäi eile tabamatuks.

Oona rääkis, et ettevõtja teeb remondi garantiikorras, kui keegi ei ole tabloosid lõhkunud. Praegu on teemaks rikked. Näiteks on ette tulnud, et tabloode mõlemad küljed lähevad üleni kollaseks. Mõnikord aitab selle vastu tarkvara värskendamine, kuid tablood on tulnud ka remonti viia, sest viga kohe kõrvaldada ei saa.

Infotablood puuduvad praegu Pauluse kiriku juures, Kesklinna, Triigi ja Rahu peatuses.