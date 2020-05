GALERII ⟩ Soe kevadilm tõi inimesed maheaeda istutama ja rohima

Annelinnas Lammi tee ääres on uus, möödunud aastal loodud aiamaade kogum, mida veab mittetulundusühing Tartu maheaed. Et aed on uus, siis on ka askeldajad uued. Esimest aastat toimetab maheaias ka Huno Eller, kes laupäeval maad kaevas ning värskeid peenraid rajas.

Toimetamas oli ka Kristel Deket koos poegade Gert-Revoni ja Tomi-Dailaniga. «Meil on maalapp võetud kolme pere peale, teeme kõik tööd koos ja siis kui saagikoristus käes, jagame omavahel sõbralikult ära,» rääkis ta. Deketi ajamaal ajas värske kartul juba lehti. Lisaks kasvas ka punapeeti, porganit ja muidugi maasikaid. Avamaale läheb kasvama ka kurk. Väimees pidi Deketi sõnul maalapile ehitama veel ka kasvuhoone, kus pere saab tomateid kasvatada.

Tartu maheaias on liikmetasu paarkümmend eurot. Lisaks enda maalapikesele on olemas ka ühine maa, kus kasvab kartul ning viljapuud. Maheaias on reeglid paigas ning maalapikeste kogum nägi viisakas välja.