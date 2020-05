Kajar Lemberi süüasja arutamine lükkub taas edasi, istungit enam spaase ei kolita

Et kahele esimesele istungile oli kutsutud osalema nelikümmend inimest, siis planeeriti süüasja arutamine kolida 18. ja 22. maiks Tartu kohtumajast Vspaahotelli konverentsikeskusesse.

Reedel teatas kolme süüaluse kaitsja, et paraku ei ole neil võimalik 18. mail kohtuistungil osaleda. Et kohtul polnud ka kindlust, kas kaitsja 22. mail toimuma pidanud istungile jõuab, otsustas kohtunik Raina Pärn istungi edasi lükata juuni kuusse, mil pole vaja ka enam istungit kohtumajast välja kolida.

«Arvestades senist kaitsja käitumist puudub kohtul igasugune veendumus, et kaitsja reaalselt plaanib homme toimuvale kohtuistungile ilmuda või nimetada selleks ajaks enda asemele asenduskaitsja,» ütles asja menetlev kohtunik Raina Pärn. Ta lisas, et et ei pea võimalikuks viivitada kriminaalasja arutamise edasilükkamise otsustuse tegemisega.