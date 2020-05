Finnair ei taasta Tartu lende enne tuleva aasta kevadet

​Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et kõnelused siiski käivad ja on lootuskiir, et kriisiaegsed riigiabi reeglid võimaldavad liini taaskäivitada varem, Tartu on küsinud, kui palju lennuettevõte selleks toetust vajab.

«Oleme arutanud kolmnurgas Finnair, Tallinna Lennujaam ja Tartu linn, teeme jätkuvalt head koostööd,» rääkis Klaas. «Meie sõnum Finnairile on olnud selline, et Euroopa Komisjoni Covid-19 puhangu kontekstis majanduse toetamiseks antava riigiabi ajutine reeglistik võimaldab omavalitsustel anda lennundusettevõtjale täiendavat abi.»

Finnair on öelnud, et ei näe nõudlust ja toonud võrdluseks, et Tallinna ja Helsingi vahel oli enne kriisi üheksa lendu päevas, juunis kaks. Tartu sõnum oli Klaasi sõnul aga, et sügisest oleks vaja liin taasavada. Finnair ei ole veel vastanud linna ettepanekule.

Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles, et lennunduses ja turismis ei ole praegu miski kivisse raiutud.

«Samm-sammult üritame aru saada, mis iga järgmine kuu juhtuma hakkab,» ütles Pärgmäe. «Finnair on öelnud, et suvest järk-järgult taastab kõige olulisemad liinid, juulist ka kontinentidevahelised lennud. Kõik sõltub tegelikult nõudluse taastumisest, aga nõudlus on selline asi, et mitte keegi ei suuda öelda, mida see teeb.»

Pärgmäe sõnul ei ole Tartu liini puhul püss veel põõsasse visatud ja käib kompimine, kas mingitel tingimustel oleks talvehooaajast lendude taasalustamine võimalik.