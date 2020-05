GALERII ⟩ Eriolukorra hirme ja üksiolekut aitab meenutada Kiur Kaasiku fotoseeria

Kiur Kaasik FOTO: Erakogu

Elu hakkab tasapisi liikuma vanadele rööbastele. Ja kui ei tule viirusepuhangu teisi laineid, on üksi või perega omaette elamise aeg jõuludeks ununenud. Mistõttu on meenutamiseks hea võtta ette karantiiniaegsed pildid, näiteks need, mille on teinud fotograaf Kiur Kaasik (22, pildil).

Fotoseeria «Tartu 2020» kasvas välja soovist jäädvustada tavatul, omaetteoleku kevadisel ajal inimesi ja seda, kus nad eriolukorra ajal viibivad. Paljud neist, kes jäid Kaasiku kaamera ette, on tuntud tartlased – kirjanikud, kunstnikud –, veel rohkem on aga tavalisi linlasi. Autoril ei ole olnud plaanis nimesid ja fotosid kokku viia just nimelt selleks, et rõhk oleks üldisel eluolul ja mitte üksikisikul.

Tartu Postimehes siin avaldatud paarkümmend pilti on tehtud Tartus, ent «Kevad 2020» ei keskendu üksnes sellele linnale. Pildile on jäänud teiste hulgas eriolukorras elanud viljandlasi ja Võru elanikke. Seerias on fotosid kahesaja kandis, kaamera ees on olnud inimesi ja perekondi mõnevõrra alla saja.

Esimestel fotodel on mehed, naised ja lapsed akendel, seeria lõpus on neid näha tänaval. «Ilmad läksid ilusaks, hirmud taandusid, inimesed panid aknad kinni, tegid uksed lahti ja läksid jalutama,» kommenteeris autor.

Mõistagi ei käinud pildistamine suures vaikuses, vaid ikka vestluse saatel. Fotograaf oli lausa üllatunud, et pildistatavad temaga nii vabalt oma mõtteid jagasid. «Inimesed olid justkui elevil, et ma neile külla lähen,» lisas Kaasik. «Suurem osa neist hoidsid karantiinist rangelt kinni ning ma olin justkui meenutus sellest ajast, kui üksteisel külas käidi.»

Pildistamise ajal kohtas ta neidki, kellele oli eriolukord mõjunud raskemini kui teistele: kes kaotanud töö, kes kannatas suure üksinduse all. «Kuid ühtegi täielikku pessimisti ma ei kohanud,» märkis Kaasik. «Kõik nägid selles ajas kasvõi pisikest võimalust millekski uueks ja heaks. Olgu selleks lihtsalt mõni uus hobi või hoopis viimane hoiatus inimkonnale, et tarbimisharjumuste muuta.»

Fotograafi sõnul võttis pildistamise aja kõige paremini kokku üks inimene, kelle suurim hirm oli see, et eriolukord saab läbi enne, kui ta on jõudnud sellest võtta viimast.

Vabakutselise fotograafina tegutsenud Kiur Kaasik on praegu sihtasutuse Tartu 2024 fotograaf, ühtaegu on ta Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe tudeng. Tänavu veebruaris oleks ta äärepealt saanud mulluse loometegevuse eest aasta noore kultuurikandja tiitli.

Mai alguses avanes netikoht «Europe at Home» ehk «Euroopa kodus», kuhu on saatnud oma tekste ja pilte mitmed Euroopa kirjanikud ja fotograafid. Tartlasi esindab nende hulgas tänavune linnakirjanik Carolina Pihelgas proosaluuletusega ja fotograaf Kiur Kaasik kümne ülesvõttega koroonaaegsest linnast.