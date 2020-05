JÄRELKUULATAV ⟩ Raadiosaates vastas küsimustele kliinikumi elutööpreemia saanud neurokirurg Väino Sinisalu

Sinisalu on andnud märkimisväärse panuse neurokirurgia arengusse ning ta suur arstikogemus koos teadusliku tegevuse ja noorte kolleegide õpetamisega on kujundanud temast hinnatud arsti ja õpetaja, kes on kogu oma elu sidunud Tartu ja närvikliinikuga.