Lapsed, kes kui vangis eland

Laupäeval näitas Elektriteater ERMi taga sisse seatud autokinos linateost «Wolfpack – Manhattani hundid». See on 2015. aastal ilmunud dokumentaalfilm perekonnast, mille kuus venda ja üks õde on kasvanud New Yorgi sotsiaalmaja korteris luku taga. Mitte paha pärast. Nende vanemad, eeskätt isa, on tahtnud neid kaitsta ja iroonilisel kombel hoida vabade inimestena.