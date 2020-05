Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht Andres Kotsar leiab, et üks tõsine järeldus, mis koroonahaiguse kriisist teha tuleb, on see, et kriisivarud peaksid olema igal pool suuremad, mitte üksnes kliinikumis, vaid kõikjal Eestis.

FOTO: Margus Ansu