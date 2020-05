Emajõele võib lähiaastail lisanduda uusi jõekohvikuid ja puhkekohti

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Emajõe ja selle kallaste atraktiivsemaks muutmine olnud linna üks olulisemaid prioriteete. «Viimaste aastatega oleme toonud Emajõe äärde rohkem elu ja inimesi, avanud suvekohvikuid ja korrastanud kaldaalasid, mis toob üha rohkem rahvast jõe äärde aega veetma. Kindlasti on meil siin veel ka kasutamata võimalusi - olgu need jõekohvikud või muud jõeäärsed või –pealsed puhkekohad,» rääkis linnapea.