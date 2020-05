Teisipäeval Kuku raadio eetris olnud saates «Vahetund Tartu Postimehega» arutlesid ajakirjanikud Lenel Karu, Aet Rebane ja Rannar Raba selle üle, millised on olnud koroonakriisi kõige huvitavamad mõjud inimeste käitumisele. Ühiselt tõdeti, et paljude negatiivsete mõjude kõrval on eriline aeg aidanud inimesi muuta tähelepanelikumaks nii enda, lähedaste kui ka looduse suhtes. Samuti on paljud pidama muutuma senisest leidlikumaks.