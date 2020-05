Fotod ⟩ Riia-Vaksali ristmiku ümberehitus tekitab ummikuid

Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnul oli esmaspäev esimene suuremate ümberkorraldustega päev ristmikul, sestap on täna-eile tekkinud ka rohkem ummikuid. Lužetski avaldas lootust, et ummikuid jääb vähemaks, kui inimesed harjuvad sõitma teistkaudu, ent ühe leevendava meetmena jäävad kollaselt vilkuma Lembitu ja Kastani tänava foorid. Nii peaks Lužetski hinnangul autod kiiremini liikuma pääsema. «Peame arvestama ka jalakäijatega, neil on ka vaja otse üle Riia tänava saada,» lisas ta. Üldiselt soovitab Lužetski autojuhtidel Riia-Vaksali ristmikku vältida. Ta lisas, et autojuhid on hakanud ennast remonditava ristmiku kandis rohkem bussirajale pressima, see aga pole lubatud. «Ühistransport on prioriteet ja peab sõitma kindlat marsruuti ning jõudma õigeks ajaks peatusesse, autojuhid saavad teise tee valida,» lisas ta.