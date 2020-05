Bolt hakkab Tartus elektritõukerattaid laenutama

Abilinnapea Raimond Tamm ütles, et elektritõukerattad mitmekesistavad võimalusi linnas keskkonnasõbralikult ringi liikuda. «Bolt on erinevates linnades saanud häid kogemusi, kuidas elektritõukerataste teenust heal tasemel pakkuda ning loodame head koostööd ka Tartus. Meie jaoks on esmatähtis, et tõukerattaga sõitmine oleks nii ratturile endale kui ka kaasliiklejatele ohutu ning rataste parkimine toimuks ainult selleks sobivates asukohtades,» lausus Tamm.

Bolti tõukerataste suunajuhi Thomas Tammuse sõnul soovib ettevõte avada Tartus tõukerataste renditeenuse niipea kui võimalik. «Esialgu alustame Tartus eelmise hooaja mudelitega, kuid jooksvalt vahetame need uuemate vastu. Usume, et renditõukerataste kasutamine aitab inimestel vältida kogunemist ühistranspordis ja teistes sõidukites ning annab neile juurde transpordivahendi, kus otsene kontakt teiste inimestega ei ole vajalik. Kindlasti saab elektritõukerattast väärt liiklusvahend kohalike rendirataste kõrval,» kommenteeris Tammus.

Elektrilist tõukeratast saab rentida samast Bolti rakendusest, millega on võimalik ka autot tellida. Selleks tuleb vajutada rakenduse paremal üleval nurgas olevat tõukeratta ikooni ning rakendus lülitub ümber tõukeratta laenutamise režiimile. Rakendus näitab tõukerataste paiknevust linnas, sobiva ratta saab lahti lukustada sellel oleva QR-koodi abil. Sõidu lõppedes saab kasutaja ratta parkida mõnda ohutusse kohta nii, et see ei takistaks liiklust, soovitatavalt jalgrattaparkla lähedusse. Täpsed alad on rakenduses oleval kaardil tähistatud. Tõukerattaid desinfitseeritakse päeva jooksul ja korjatakse päeva lõpus laadimiseks kokku.

Bolti tõukeratastega saab liikuda maksimaalselt 25 km/h, kuid iga sõitja peab seejuures veenduma, et valitud kiirus oleks talle endale ja teistele liiklejatele ohutu. Teatud alades, näiteks vanalinnas, on tõukeratta maksimaalne kiirus automaatselt piiratud. Elektritõukeratastega on soovitatav liigelda jalgrattateedel või selle puudumisel kõnniteel. Tõukeratast saab rentida alates 16. eluaastast, alla 18-aastastel liiklejatel peab tõukerattaga sõitmiseks olema jalgratta juhtimisõigus ja nad peavad kandma kiivrit.