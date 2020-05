Video ⟩ Tartumaa aasta ema kontsertaktust saab vaadata veebis

Tartumaa aasta ema nominendid 2020

Egle Mäe - nelja lapse ema Egle on ametilt kooliõpetaja. Tema tuttvad peavad teda üliheaks suhtlejaks, kes on enda tegemistes väga järjekindel, üdini positiivse ellusuhtumisega, korrektne, supertöökas, õpihimuline ning igati ja alati perele pühendunud.

Helen Köhler - nelja lapse ema Helen on küll ametilt õpetaja, kuid hetkel kasvatab ta kodus viiekuuseid kaksikuid. Helenile on alati meeldinud liikuv eluviis. Kunagi käis ta kergejõustiku- ja võrkpallitrennis, nüüd naudib kõndimist, rannavollet, rulluisutamist. Pere koduaias on suvehooajal sulgpalliplats, kus naabripoistega turniire korraldada. Talle meeldib ka lugeda ja abikaasaga kalal käia.

Kadri Muhhin- nelja lapse ema Kadri on hariduselt eripedagoog ja inglise keele õpetaja. Ta on töötanud eripedagoogina, logopeedina, inglise keele õpetajana, giidina, tõlgina ja robootikaringi juhendajana. Neljanda lapse kõrvalt on ta läbinud Tartu ülikooli hariduskorralduse magistriõppe ja kirjutab hetkel lõputööd, Tema abikaasa Jüri peab Kadrit pere asendamatuks südameks, käteks ja jalgadeks. Ta on uskumatu organiseerija ja väga heade juhtimisomadustega. Igas olukorras on ta kõigele juba mõelnud ja kõikidega arvestanud. Tänu Kadril funktsioneerib nende pere efektiivselt ja stressivabalt.

Kaire Vahejõe - kolme lapse ema Kaire on ühiskondlikult aktiivne olnud kogu täiskasvanuelu Luunja vallas elades. Püti talus perenaisena on ta toimetanud pea kakskümmend aastat ning talu toimib ettevõttena 2009.aastast. Kaire eestvedamisel sai 2013.aastal alguse pandud MTÜ-le Lohkva Külaselts, mis koondab kohalikku küla-aktiivi ja teotahetlisi inimesi. Kaire sädeinimesena on käivitanud külaseltsi eestvedamisel mitmeid projekte: iga-aastased Teeme Ära talgud ja oma küla korrastamine, EV100 raames Luunja roosiaia renoveerimise algatamine niong Luunja oma roosisort.

Kersti Vaher - kolme lapse ema Kersti on ametilt õpetaja ning tegeleb ka koorilauluga. Tema kaaslased peavad Kerstit imeliseks emaks, kelle lapsed on viisakad, silmapaistvalt hea kasvatusega, korrektsed ja tublid. Ta on alati abivalmis, hoiab väga oma kodu ja lähedasi aga leiab alati ka aega osaleda üritustel. Kõigisse oma tegemistesse kaasab alati ka peret.

Kerstin Tammur - rõõmsameelne ja tegus pereema, kelle jaoks on tema kolm last elus kõige tähtsamad. Ülenurme vahel võib teda pidevalt näha lastega jalutamas ja rattaga sõitmas. Koos lastega meeldib talle käia muuseumites ning teaduskeskustes, matkaradadel ning mänguväljakutel. Samuti võib neid kohata teatris ning muusikaüritustel. Iga aasta suvehooajal mängib Kerstin perega H2O külastusmängu, andes lastele teadmisi loodusest ning keskkonna hoidmisest. Kodus peab ta lugu haridusest ja raamatutest. Vaba aeg möödub koos lastega lugedes, puslesid kokku pannes, lauamängu mängides, meisterdades, lauldes, tantsides, trenni tehes või koos lastega kokates.

Merike Lüüdik - viie lapse ema Merike töötab loomakliinikusd ning on spetsialiseerunud veterinaarkirurgiale. Tema tööd võib ühtlasi pidada ka tema hobiks. Ta aitab ravida koduta loomi ning viga saanud metsloomi. Tema lähikondlased kiidavad Merikese kokakunstioskusi ning tema kujundatud ilusat koduaeda.

Sirje Hint- ühe lapse ema Sirje töötad meditsiiniõena Viljandi haiglas, kus tema kolleegid valisid ta 2019. aastal parimaks kaastöötajaks. Sirje ei jäta kunagi kedagi hätta, pigem teeb alati rohkem kui vaja. Seda kõike selleks, et teistel oleks hea. Pidevalt asetab ta teisi endast kõrgemale ja tähtsamale kohale. Sirje on väga suure südamega inimene.

Tea Juhani - kolme lapse ema Tea veab koos abikaasaga Juhani puukooli. Tema kolleegid peavad teda väga empaatiliseks ja loodussäästliku ellusuhtumise pooldajaks. Alati olemas kõigile Juhani Puukooli töötajatele. Hea tugi abikaasale ja kolmele lapsele. Lisaks taimetarkustele teab Tea kuidas lapsi kasvatada, kuidas ilus kodu rajada ja enda ümber rõõmu jagada.

Tea Rääbis - Tartu Perekodu Käopesa kasvataja panustab igapäevatööga perest eraldatud lastele kodu- ja lähedustunde pakkumisesse. Tea on väga hinnatud oma sooja ning heatahtliku suhtluse ja lähenemise poolest. Teal on kaks täiskasvanud last, kellega tal on väga head ja lähedased suhted.

Veronika Täpsi - kahe lapse ema töötab Laeva kultuurimaja juhatajana. Veronika on soe, tegus, sõnapidaja, hooliv ja motiveeriv. Tema eestvedamisel alustati Tartu valla kultuurikollektiivide tänuõhtuid, korraldati mitmeid tunnustusüritusi jne. Veronika korraldas advenditulede süütamise valla erinevates piirkondades, korraldas jaanipidusid, kooride kontserte ja kollektiivide sünnipäevapidusid. Sujuvalt ja soojalt sai ta valla igas piirkonnas kohe oma inimeseks.

Aasta ema Inga Talvis

Jaago talu perenaine, nelja lapse ema Inga loob oma pere jaoks iga päev muinasjuttu, kus elab tema kuningannana koos oma printside ja printsessiga ning oma armsa kuningaga. Ning imeline on see, et ta oskab panna nii tundma kõiki oma pereliikmeid, seepärast on tema kolm poega enesekindlad, tema tütar on juba väike daam ning tema mees saab olla abikaasa ning isa. Inga on aga tugev naine ja ei väsi oma muinasjutu koos hoidmisest. See teebki temast nii suurepärase ema, kes on inspireeriv, positiivne, nõudlik, õpetav, tundetark ning valmis võitlema oma pere nimel.

Aasta ema nominente iseloomustasid nende pereliikmed ja lähedased.