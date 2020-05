VIDEO JA GALERII ⟩ Igati eriline aasta ema tiitel tuli tänavu veidi varem

Sellest hoolimata ei tahtnud maanaiste liit sündmust päris ära jätta ning seega otsustati üheskoos, et liidu juhatuse liikmed külastavad päev enne emadepäeva kõiki aasta ema tiitlile nomineeritud naisi. Tänavu oli neid lausa rekordarv, konkursil anti üles 12 aasta ema kandidaati.

«Emaks olemine on üks isemoodi seisund, mis on suuresti tänu võlgu teistele. Tänu isale, kes on mind emaks teinud ning tänu lastele, keda kasvatada ja kellega koos kasvada,» sõnas Talvis.