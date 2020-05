JÄRVEDE UURING ⟩ Teadlased said proovipüügil kätte Endla järve rekordahvena

Jõgevamaal Endla looduskaitsealal asuvas Endla järves on väga madal vesi ning teadlased kontrollisid, kuidas kalad Endla järves veevaesed ja soojad talved on üle elanud.

2018. ja 2019. aasta talvel märkasid Endla järvel ja ümbruskonnas kalastanud ning seal liikunud kalamehed, et järve suubuvas peakraavis ja selle suubumiskohas on hulga surnud kalu. Eesti maaülikooli kalastiku-uurija Teet Krause selgitas, et haugide, särgede ja ahvenate hulgas nähti ka linaskeid, kes on ajutise hapnikupuuduse suhtes vähem tundlikud ja taluvad seepärast selliseid ekstreemseid olusid paremini.