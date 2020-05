JÄRELKUULATAV ⟩ Majandusteadlane Tartu Postimehe raadiosaates: arvudes võib see kriis tulla eelmisega sarnane

Eamets rõhutas, et viiruse levikust põhjustatud majandusseisak toob endaga kaasa kriisi, mille taolist ei ole seni nähtud ning seetõttu on selle täpset olemust raske ennustada. Küll aga avaldas ta arvamust, et valmis tasub olla pigem pessimistliku stsenaariumi täide minekuks.

"Kui eriolukorda hakatakse lõdvendama, siis liikumispiirangutest tingitud probleemid taanduvad ja tekib illusioon, et nüüd ongi kõik korras ja kõik läheb vanaviisi rõõmsalt edasi. Samas ei tohi ära unustada, et meie majanduse üks suuremaid mootoreid on ikka eksport ja kui me vaatame eksporti kaupade mõttes, siis ei ole sugugi kindel, et mahud taastuvad suve jooksul. Teised riigid, kes on meie kaupu ostnud, keskenduvad paljuski oma majandusele ja siseturule. Seega löök on meil alles ees," arutles ta.

Eamets tuletas meelde, et teine oluline Eesti ekspordivaldkond on teenused ehk turism ja selle kiiret taastumist ei ole kindlasti oodata. "Kodumaine turism võib küll üht-teist korvata, aga see kindlasti ei korva sama mahtu, mida seni on andnud välismaalt lähtuv turism."

Raadiosaate esimeses pooles arutlesid ajakirjanikud Aime Jõgi ja Rannar Raba Tartu ülikooli õppejõu Ene Selarti ning endise tudengi ja praeguse teleajakirjaniku Henry-Laur Alliku vahel jätkuvalt kääriva avaliku vastasseisu üle.