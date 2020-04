Eile laekus politseile info, et Tartu bussijaamast varastati elustamisaparaat. Mõne aja möödudes leiti aparaat linnaliinibussist istme alt. Kuriteos kahtlustatavana pidas politsei kinni 48-aastase mehe. Juhtunu kõik täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.

Esmaspäeval teatati, et Põltsamaa vallas Rasna külas on sisse murtud aita, kust varastati tööriistu. Varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju on umbes 2000 eurot.