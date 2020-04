Jõgeva politseinikud tabasid purjus maastikusõidukijuhi

Esmaspäeval, 27. aprillil kella 14 paiku märkasid politseinikud Põltsamaa vallas Esku külas Kooli teel sõitmas väikest punast maastikusõidukit, mille juhil puudus kiiver. «Otsustasime juhti kontrollida ning andsime talle peatumismärguande. Mees peatas oma sõiduvahendi ning tema juurde liikudes oli juba eemalt näha, et mees päris adekvaatne ei ole. ATV juurde jõudes oli juba selgelt tunda ka alkoholi lõhna,» kirjeldas Jõgeva noorsoopolitseinik Kirly Kadastik, kes kahtlast juhti teel märganud oli.

Noorsoopolitseinik lisas, et mehe isikut ning masinat kontrollides selgus järjest asjaolusid, mis kohusetundliku inimese puhul igasuguse sõidu selle masinaga oleks pidanud välistama. «Esiteks ilmnes, et ATV oli registreerimata ning sellega teel sõita sootuks ei tohi, teiseks puudus mehel kaitsekiiver ning viimaks sai kainuskontrollis kinnitust ka mehe ebaadekvaatse oleku, punetavate silmade ning meetrite kaugusele levinud alkoholilõhna põhjus. Nimelt oli sohver raskes joobes. Kõrvaldasime 31-aastase mehe juhtimiselt, võtsime ta oma sõidukile ning toimetasime otsejoones arestimajja kainenema. Rea rikkumisi toime pannud mehe suhtes alustas politsei menetluse,» lisas Kadastik.

«Ajal, mil politseinikke on nii linnatänavail kui ka väiksemates kohtades tavapärasest rohkem väljas, ei maksa kellelgi ekslikult arvata, et praeguses erakordses situatsioonis korravalvurid liiklusele või muule avalikule korrale kuidagi vähem tähelepanu pööraks. Vastupidi, me oleme olemas ning jälgime meie ümber ja kodukohas toimuvat väga terava pilguga ning reageerime igale kogukonda ohustavale rikkumisele täpselt nii kuis varem,» rõhutas noorsoopolitseinik.