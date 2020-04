Politsei otsib Annelinnas aset leidnud külgesõidu tunnistajaid

Täna kella 14.30 ajal teatati politseile, et Mõisavahe tänav 2 ees on sõidukile Toyota Avensis külge sõidetud ning sõidukil on muljutud vasakpoolne esinurk. Sõiduk oli kohale pargitud eile kella 20 ning omanik avastas muljutud esikülje kella 14 ajal.