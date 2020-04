Põhikooliõpilastele hakkavad tuge pakkuma lasteaiaõpetajad

Enam kui kuu aega kestnud distantsõppega on kerkinud vajadus toetada täiendavalt neid koolilapsi, kelle jaoks on õppimine muutumas kurnavaks, raskeks või üksildaseks. Kuna lasteaedades on eriolukorra tõttu väiksem koormus, saavad sealsed õpetajad videosilla vahendusel põhikoolide õpilastele tuge pakkuda.

Enne ülelinnalise projekti käivitamist prooviti uut koostöövõimalust Tartu Hansa kooli ja Tartu lasteaed Poku vahel, mis osutus osapooltele hinnangul edukaks.

Tartu Hansa kooli õppejuht Marika Vares ütles, et selline koostöö on suureks abiks lastele ja peredele, kes vajavad natuke rohkem juhendamist. «Nii saavad pered juurde jõudu, et nende energia ei läheks muretsemise, pabistamise ja käega löömise peale,» selgitas Vares.

Tartu Poku lasteaia direktor Olivia Voltri sõnul on positiivne, et lasteaiaõpetajad ise näevad koostööprojektis suurt võimalust tööalaseks enesearenguks. «Perede ja lastega suhtlemine annab õpetajale võimaluse oma edasist tööd veelgi paremini planeerida ning aitab igapäevases lasteaiatöös tähelepanu pöörata nendele valdkondadele, mis toetavad lapse hilisemat hakkamasaamist koolis. Suurt rahulolu tekitab lasteaiaõpetajates see, et nad saavad kriisiolukorras oma oskustega peresid toetada,» tõdes Voltri.

Praeguseks on koostöös koolidega selgitatud välja esimene ring tuge vajavaid õpilasi ja nende toe vajaduse iseloom. Õpilaste nimekiri täieneb jooksvalt kogu põhikooli ulatuses.