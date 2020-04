Tartu linnavalitsus võttis Pirogovi eelnõu volikogust tagasi

«Eelnõu koostamise ajal aprilli alguses haigestumine kasvas ja juttugi ei olnud eriolukorra meetmete leevendamisest, eile vabariigi valitsus esitas eriolukorrast väljumise strateegia kava, mis näeb ette eriolukorra meetmete leevendamist ja selles olukorras on ära langenud vajadus Tartu volikogu poolt lisapiiranguid kehtestada,» põhjendas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Eelnõu teise lause kohta, mis oleks andnud linnavalitsusele voli alkoholi pruukimise õigust ükskõik millal piirata ja mis nüüd ka päevakorrast maas on, ütles Klaas järgmise kommentaari: «Kuivõrd see teema on seotud eriolukorraga ja praegu on menetluses eelnõud, mis piiranguid saab tulevikus kehtestada eriolukorrata, siis on see teema uues valguses.»

«Tulevikuks tuleb sellest tähele panna seda, et me peame läbi rääkima, kuidas suurendada volikogu otsustamise kiirust, kui meil on keerulised olukorrad,» lisas Klaas.

Volikogu liige Vahur Kalmre, kes on kõnealust eelnõu leheveergudel kritiseerinud kui tarbetut ja volikogu rolli vähendavat, ütles kiires kommentaaris, et teha saab kaks loogilist järeldust.

«Esiteks, linnavalitsus sai aru, et eelnõu on mõttetu ja teine lause on ohtlik, sest paneb Tartu linna rumalasse olukorda, et just Tartus hakkab linnavõim eriolukorda kasutades võimurolle muutma,» rääkis ta. «Teiseks on spekulatsioon, et ilmselt sai linnavalitsus aru, et suure tõenäosusega see eelnõu kukub läbi, sotsiaaldemokraatide ja reformierakondlaste ridades on mõtlevaid inimesi.»

Reformierakonna fraktsiooni eilsel arutelul kerkis tõepoolest küsimus, kas eelnõu teise lause võiks linnavalitsus tagasi võtta. Esimene lause, nagu Klaaski osutas, tundus juba hilinenud.