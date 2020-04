Tartumaale positiivseid koroonadiagnoose ei lisandunud

22. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 114 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 184 inimest. Ööpäeva jooksul suri SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ravi viibinud 82-aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 44 inimest.