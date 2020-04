Tartu ühiselamutel puudub ülevaade, kes on lahkunud, kes alles

Märtsi lõpus suhtles Tartu ülikooli üliõpilasküla esindaja Lõuna-Eesti kriisikomisjoni esimehe Margo Klaosega, kelle sõnul käsitletakse üliõpilaselamuid kortermajadena, kus korter moodustab leibkonna. Kellegi koju saatmist ei pidanud Klaos vajalikuks ja seda poleks saanud ka teha, sest enamikus ruumides on üliõpilaste asjad, üliõpilaselamu tuba on üliõpilase kodu ja ruumid on koormatud lepingutega.

Eriolukord ühiselamuid ei käsitle ja ühiselamu mõistet meie seadustes pole, seega tulebki ühiselamuid käsitleda kortermajadena.

Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri Tõnis Karki sõnul on elanikele edastatud riiklikud korraldused nii eesti kui ka inglise keeles, et tuleb jälgida 2 + 2 reeglit. Korraldusi on edastatud samas järjekorras, nagu need on tulnud ehk enne 24. märtsi olid üliõpilaste suuremad kogunemised ametlikult veel lubatud.

Tartu ülikooli pressiesindaja Sandra Sommeri sõnul pole üliõpilaskülal ülevaadet, kui palju on tudengeid kõigisse ühiselamutesse jäänud. Kõige täpsem ülevaade on Raatuse ühiselamu kohta, kus pühapäevase seisuga võeti kõigil seal praegu elavalt 274 inimeselt koroonaproov. Teiste ühiselamute puhul arvepidamist jääjate-lahkunute kohta pole, kuna elanikud võivad üüriruumist lahkuda ja sinna naasta, nagu ise soovivad. Praegu TÜ ühiselamutes elavate inimeste kindlakstegemine on pooleli.

Maaülikooli ühiselamutesse on teisipäevase seisuga jäänud 255 inimest. Äraläinute täpne arv pole hetkel teada. «Meie ühiselamutes on igas korteris oma köök, nii et seda jagavad vaid inimesed, kes juba korterit jagavad. Seega kasutab ühte kööki olenevalt korteri suurusest maksimaalselt neli kuni kaheksa inimest,» ütles maaülikooli majutusjuht Külliki Avast.

Maaülikooli ühiselamu. FOTO: Margus Ansu