Tartu saatis valitsusele ettevõtjate uued ettepanekud kriisist väljumiseks

Aprilli alguses pöördus linn teist korda Tartu ja Tartumaa ettevõtete poole, et koguda ettepanekuid konkreetseteks meetmeteks, mis aitaksid neil kriisist tulenevat olukorda leevendada. Tartu linnavalitsus koondas ettepanekud taas kokku ja saatis need valitsusele.

Eriolukord on seadnud suure surve alla majutuse ja toitlustuse, hulgi- ja jaekaubanduse ning teenindussektorid, kus ettevõtjad on nõudluse puudumisel teenuse pakkumise peatanud ning töötajad on saadetud lühiajalisele puhkusele. Töötleva tööstuse ja infotehnoloogia ettevõtted vähendavad kulusid ja näevad suuremaid probleeme seoses tellimuste puudumisega aasta teises pooles, iduettevõtted ootavad riigilt rahalist tuge just käibekapitalivahendite katmiseks.