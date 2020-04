PANE TÄHELE! ⟩ Tartu linnavalitsuse juhised eriolukorras

· Väljas liikudes hoidke teistest inimestest kahe meetri kaugusele, see reegel kehtib ka poes ja apteegis. Välja minge üksi või kahekaupa. Võimaluse korral tellige toit koju.

· Tartu linn pakub noortele eriolukorras vaheajaks kodus meeleolukaid ajaveetmisvõimalusi. Erilehel www.tartu.ee/koolivaheaeg on teave põnevatest ülesannetest informatiivsete veebiseminarideni, kus noored saavad kontaktivabalt osaleda.

· 1247 on häirekeskuse tasuta infotelefon, millele helistades aidatakse saada vastuseid koroonaviirusega seotud küsimustele.

· 1220 on perearsti nõuandeliini number. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112 .

· 677 6822 on üleriigilise tasuta nõuandeliini number, kus E–R 9–17 annavad hambaarstid nõu hambamurede korral.

· 5331 9976 on ämmaemandate nõuandeliin, kust saab teavet Tartu ülikooli kliinikumi rasedatele ja sünnitajatele pakutava abi kohta.

· 731 9893 on Tartu ülikooli kliinikumi infotelefon, kuhu saavad T–R 9–14 helistada hematoloogiliste haigustega inimesed. 731 9802 on kliinikumi telefon, millele helistades saavad E–R 8–15 nõu onkoloogiliste haigustega inimesed. Nende haigustega patsientide küsimused on tööpäevadel oodatud ka e-postile vahikeskus@kliinikum.ee.