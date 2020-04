Üle Eesti lisandus seitse uut koroonapositiivset, Tartumaal üks

Esmaspäeva hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 128 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Kõige noorem haiglaravi vajaja on 19-aastane ja kõige eakam 100-aastane. Haiglatest on välja kirjutatud 165 inimest.