Fotod ⟩ Tartu Do tähistab täna 40. aastapäeva sünnipäevapeota

Andres Põhjala (vasakul) koos Andrus Kõrgveega 1995. aastal Bath noorte olümpiafestivalil. FOTO: Tartu Do

Andres Põhjala sõnul on judo spordiala, millega kaasnevad väärtused nagu viisakus, julgus, siirus, enesekontroll ja tahtejõud. «Judos on kõige aluseks vastase austamine, ükskõik, kes ta ka on,» selgitas Põhjala.

Tänapäeval on tema sõnul noortele kõige raskem õpetada tahtejõu hoidmist. «Arusaama, et treeninguid jätkatakse ja tehakse edasi igal juhul, on raske õpetada, sest noortele on külge tulnud laiskus ja sellele on kaasa aidanud ka linnastumine,» märkis Põhjala.

Ago Kõrgvee nõustus, et judos on vastasest ja trennikaaslasest lugupidamine kõige alus. «See ei olnud juba algusest peale lihtsalt maadlus, vaid sellel oli tähendus juba hetkest, kui tatamile läksid. Isegi, kui matš kaotati, siis lugupidamine jäi alles,» lisas Kõrgvee.

Tartu Do klubis on ühtset kommuuni tunnet hoidnud treenerid ja lapsevanemad üheskoos. «Do klubis toetati inimesi, kes olid erinevate võimalustega. Kõik olid võrdsed ja polnud kihistumist, mida täna on ühiskonnas rohkem näha,» ütles Kõrgvee.

Inimesed olümpiast olulisemad

Tartu Do klubi unistus on olümpiamängud. «Me ei tee sporti niisama. Mattias Kuusikul oli enne eriolukorda reaalne võimalus olümpiale pääseda, aga tahtmist jagub ka noorematel,» kinnitas Andres Põhjala. Ometi pole medal tema sõnul inimesest tähtsam. «Kõige olulisem on tublide inimeste kasvatamine,» kinnitas Põhjala.

Tartu Do judokad osalevad pidevalt rahvusvahelistel võistlustel. 2019. aasta ICG Ufa-lt tõid Markus Villako (vasakult teine) hõbeda ja Samuel Mikk (vasakult kolmas) pronksi. Sportlastega koos pildil treener Andre Seppa (vasakul) ja Egert Ehari (paremal). FOTO: Tartu Do

Ago Kõrgvee sõnul on judos suur stiimul vöösüsteem, mis seab konkreetsed eesmärgid ning paneb pingutama. «Spordis ei puudu kunagi kirg, aga mõnel alal on vähem emotsioone ja valu. Judot ei kutsuta asjata elu võitluseks, seal on kõike ja piire kombatakse tugevalt,» sõnas Kõrgvee.

Do klubi tegevusel on Kõrgvee sõnul Tartu linnale hindamatu roll. «See klubi valmistas eluks ette neid inimesi, kes täna on erinevatel aladel tipptegijad. Sealsed eestvedajad töötasid tulemuste nimel terve elu.» ütles ta. «Nad andsid endast kõik, et kasvaksid noored ja tublid judokad, aga ennekõike noored ja asjalikud inimesed.»

Meeskonnavaimu on aastaid läbi kasvatanud suvelaagrid, mis varem kestsid 26 päeva. Tänapäeva laagreid ei saa nendega võrreldagi. «Hommikul ootas ees kümme kilomeetrit jooksu ja kõik peksti välja. Kes sörkis, kes nuttis, aga kõik osalesid,» rääkis Põhjala.

Suvised laagrid on alati olnud oluline osa Tartu Do klubist ning arendanud tugevalt ühist meeskonnavaimu. FOTO: Tartu Do

Lisaks sportlikele tegevustele viis veoauto noori kolhoosipõllule põllutöid tegema, mille eest iga laps teenis endale natuke taskuraha. Veel on meeles ööhäired, mille käigus nii mõnigi laps hirmust voodi alla peitu puges.

«Mäletan, kui Ahjal varastati kokatüdruk ära ja viidi kirikutorni nii, et ta ise ka midagi ei teadnud. Ja kui üks treener kõndis luukerega ringi, silmadest taskulambid põlemas, siis peitis nii mõnigi ennast tükiks ajaks voodi alla,» muigas Põhjala.

Keeruline aeg

Kui igal aastal on klubi tähistanud sünnipäeva, siis sel aastal tuleb ümmargune aastapäev eriolukorra tõttu edasi lükata. Karantiinis ei ole sportlastel lihtne, nii ka judokatel, kelle igapäevane elu osa on kontaktsport.

«Eriolukord on kindlasti meile kui klubile väga raske olnud. Judo on spordiala, mille harrastamiseks on tarvis treeningpartnereid,» selgitas Põhjala. Kuid judos kehtivad põhimõtted, et raskused on ületamiseks ja kukkumistest tuleb püsti tõusta ja see tähendab, et seni, kuni tatamil koos kohtuda ei saa, treenivad judokad veebipõhiselt ning enesedistsipliin teeb läbi tuleproovi.

«Muude võimete kõrval arendab distantsilt treenimine kõvasti enesedistsipliini, millest võib olukorra normaliseerudes palju kasu olla,» ütles Põhjala.

Praegu treenib Do klubis 650 judokat, kümme treenerit edendavad spordiala nii Tartus kui ka Tartu lähistel väiksemates kohtades. Klubi sportlased on läbi aegade koju toonud lugematul arvul Eesti meistritiitleid, samuti kümme medalit tiitlivõistlustelt.