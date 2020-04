Karantiini surutud ühiselamus on tuvastatud 12 koroonapositiivset, osa elanikest on testimata

Laupäeva hommikul oli ühiselamu fuajees näha kaitseülikondades politseinikke.

Terviseamet on võtnud eesmärgiks testida eranditult kõiki majaelanikke. Tartu Postimehe andmetel on see seni õnnestunud 220 elaniku puhul. Seega ligi poolesaja elanikuga on tekkinud eri põhjustel probleem, millega tegeletakse täna edasi. On olnud neidki, kes ei näi olukorra tõsidust endiselt aduvat ning keelduvad testist.

Kokku on seni Raatuse 22 majas tuvastatud koroonaviirusega nakatumine 12 inimesel.

Kava järgi kolitakse kõik positiivse proovi andnud inimesed eraldi korrusele ning allutatakse täielikule karantiinile. Need, kes on andnud negatiivse testi, kuid on koroonapositiivsetega kokku puutunud, võivad liikuda vabalt majas (välja arvatud kinnisel korrusel) ja selle taha jääval aiaga piiratud alal.

Nendele, kes on andnud negatiivse testi ega ole ühegi koroonaviirusega nakatunuga kokku puutunud, tahetakse esimesel võimalusel anda tagasi täielik liikumisvabadus, kuid see sõltub sellest, millal laustestimine õnnestub lõpule viia.

Liikumispiiranguga inimestele korraldab üliõpilasküla oma partnerfirma abil kohapealse toitlustamise: täna serveeritakse kolm korda päevas 300 portsjonit toitu.

Teadaolevalt on suurem osa majaelanikke välismaalased. Siit tuleneb ka ebakõla Tartumaale registreeritud positiivsete testide arvus. Kui inimene elab Tartus ühiselamus, aga tema registrijärgne elukoht on välismaal, siis on tema positiivse testi märge kantud maakondlikus ülevaates märksõna «teadmata» alla. Vaata ajas muutuvaid arve siit.

Laupäeva hommikul Raatuse ühiselamu fuajees korda pidanud politseinike sõnul on siiani olnud majas olukord rahulik.