Galerii ⟩ Lasteaiaõpetajad üllatasid töökaaslast 50. sünnipäeva puhul kaunistatud autorongiga

«Päike tuli välja!» ütles sünnipäevalaps, kui nägi 27 õhupallidega kaunistatud ja signaali laskvat autot enda Rahinge külas asuva maja eest mööda sõitmas, autodes lehvitamas töökaaslased. «Ma ei saa seda sõnadesse panna,» ütles Tenno, silmanurgast õnnepisarat pühkides. «Süda juubeldab sees.»

Lepatriinu lasteaia direktor Inga Väikene rääkis, et terve aasta jooksul on tähistatud sünnipäevi stiilipidudega, ent eriolukorra tõttu oleks õpetaja abi Marika Tenno sünnipäev pidamata jäänud. «Füüsiline lähedus on keelatud, aga emotsionaalne mitte,» lausus Väikene. Plaan minna kolleegi üllatama lepiti omavahel kokku sotsiaalmeedias, range nõudega, et kes tulevad, saabuvad oma autodega ja kontaktivabalt.

Nii tehtigi. Tenno perega lepiti kokku, et nad meelitaks õigel hetkel sünnipäevalapse õue. Tenno poeg ütles parajal momendil emale, et viimasele on postkastis kiri. Oligi. Sõnumiga «Vaata kuuri poole, kas kuuled midagi?» Ja Tenno kuulis ja nägi, tema maja poole suunduvat tuututavat autorongi ja autoakendest õnnesoove hüüdvaid töökaaslasi.

Milline peab olema üks inimene, et pea kõik ta töökaaslased leiaks päevast hetke, et minna teda ka eriolukorras üllatama?

«Soe, tundeline, särasilmne, lahke, armastab suuri ja väikeseid, kõike oskab, selline on meie Monika,» kirjeldas sünnipäevalast töökaaslane Piret Arendi. Väikene jagas Arendi arvamust, lisades, et Tenno on säde, kelle suust ei kuule kunagi midagi halba.