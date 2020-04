Segadus numbritega: ühiselamu koroonakolde nakatunud ei pruugi kajastuda Tartumaa statistikas

Tartu Postimees palus terviseametil selgitada, millal ja kus ühiselamu nakatunud kajastuvad. Ameti kommunikatsioonispetsialist tõstis vastuses esile asjaolu, et koroonastatistikas tehakse märkeid rahvastikuregistrisse märgitud elukohaandmete alusel. Et aadressil Raatuse 22 asuvas ühiselamus elab palju välismaalastest tudengeid, teeb see pildi segaseks. Välismaalased võivad, aga ei pruugi ühiselamut oma ametlikuks elukohaks märkida.

Et ühiselamu puhul on tegemist uue kohaliku nakkuskoldega, oleks loogiline, et see leiaks märkimist ka Tartumaa andmetes. Nii see aga pole. Nimelt on need nakatunud, kes pole ühiselamut oma ametlikuks elupaigaks märkinud, kantud maakondlikus ülevaates märksõna "teadmata" alla. Vaata ajas muutuvaid arve siit.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ei soostunud kommenteerima väidet, et Tartus nakatunud tudengid on prantslased, nagu söandas reede ennelõunal Tartu Postimehele väita üks Raatuse ühiselamu elanikest, hispaanlanna Maria Gonzalez Carpio. «Delikaatsete isikuandmete kaitsmiseks ei avalda me rohkem andmeid nakatunute kohta,» ütles kommunikatsioonijuht. «Selgitame sellistel juhtudel alati võimalikult kiiresti välja nakatunutega kontaktis olnud isikud ja võtame nendega ühendust,» lisas ta.