Segadus numbritega: ühiselamu koroonakolde nakatunud ei pruugi kajastuda Eesti statistikas

Tartu Postimees palus terviseametil selgitada, millal ja kus ühiselamu nakatunud kajastuvad. Ameti kommunikatsioonijuht tõstis vastuses esile asjaolu, et koroonastatistikas tehakse märkeid rahvastikuregistrisse märgitud elukohaandmete alusel. Et aadressil Raatuse 22 asuvas ühiselamus elab palju välismaalastest tudengeid, teeb see pildi segaseks. Välismaalased võivad, aga ei pruugi ühiselamut oma ametlikuks elukohaks märkida.

Et ühiselamu puhul on tegemist uue kohaliku nakkuskoldega, oleks loogiline, et see leiaks märkimist ka siinsetes ametlikes ja avalikes andmetes. Nii aga pole.