Tartumaa registrisse lisandus neli koroonapositiivset, terviseamet manitseb noori

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 37 594 koroonatesti, millest 1459 ehk 3.9 protsenti on osutunud positiivseks. Reede hommikul vajas üle Eesti koroonaviiruse tõttu haiglaravi 129 inimest, kellest 11 olid juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 145 inimest.