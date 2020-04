Neljapäeva hommikul kella 9.30 paiku sai häirekeskus teate, et Põltsamaa vallas Pikknurme külas on veoauto kraavis. Masinast leiti 43-aastase mehe surnukeha.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et sündmuskohal kogutud tõendid annavad alust arvata, et autojuhti tabas enne teelt välja sõitmist terviserike. «Sõiduki paiknemine, rehvijäljed teepervel ning sõidumeerikult saadud info masina liikumiskiirusest viitavad, et meest võis tabada terviserike. Veok kaotas teelt väljasõidule eelnenud ajal sujuvalt kiirust, kuni ühel hetkel sõitis masin teelt välja ja jäi pidama vastu teeperve sõites,» kirjeldas Virk.

Ta lisas, et juhuse tahtel kaldus veoauto paremale teelt välja, mitte vastassuunda. Olgugi et sel lõigul on kahe sõidusuuna vahel piire, ei pea see täiskoormaga raskeveokit. «Liiklus sel maanteel on tihe, mistõttu võinuks vastassuunda kaldumisel õnnetuse tagajärjed olla mitu korda raskemad,» hindas politsei operatiivjuht.