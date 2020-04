Video ⟩ 95-aastane naine näitab eeskuju: liikuda tuleb, olgu juubel või koroonaepideemia

Eilegi haaras ta nurgast kõnnikepid ja käis mitu tiiru ümber kodumaja, kus ta koos tütre ja väimehega elab. «Keppidega on hea, need aitavad tasakaalu hoida ja löövad selja sirgeks,» kiitis Helgi Lomp.

Tõele au andes peab ütlema, et Helgile meeldib palju pikemaid jalutuskäike ette võtta kui need, mis ta oma aias teeb. Tema tavapärane taks on neli kilomeetrit ja selleks kulub umbes tund aega.

Liikumine on Helgil päeva osa nagu hommikune kohv ja pudergi. FOTO: Aime Jõgi

Paljud toas vangis

Perearstide seltsi juhatuse liige Ruth Kalda Helgi Lombi pärast ei muretse. Küll aga mõtleb ta paljude teiste temaealiste ning temast ka paar-kolmkümmend aastat nooremate peale, kellel ei ole oma aeda või kodulähedast metsatukka.

Kõige hullem on, kui üldse ei liiguta. Kui istutakse ja vaadatakse ainult tele-viisorit või veedetakse enamik aega voodis, ütles perearst Ruth Kalda.

Need on inimesed, kes elavad kortermajades, ja kes on kroonilised haiged ning kel soovitataksegi olla praegu rahulikult toas ja isegi mitte trepikotta oma nina pista. «Tavaliselt me rõhutame, et 30 minutit jalutuskäiku vähemalt viiel päeval nädalas on vanemaealistele hädavajalik. See on hea nii liigestele kui ka südame tervisele,» selgitas Ruth Kalda. «Nüüd on eakamad aheldatud aga pisikestesse korteritesse, kus nad võivad end koroonaviiruse hirmus hoopis unarusse jätta.»

Uuringud ütlevad, et kui vanurite ja krooniliste haigete lihasmass väheneb ning südame- ja veresoonkond ei saa piisavat koormust, kasvab viirus- ja bakterhaiguste vastuvõtlikkus ning suureneb suremus.

«Toas istumine tekitab lisa­stressi, masendust ja lõpuks unehäireid,» ütles Ruth Kalda. Seepärast pöördus ta neil päevil Tartu ülikooli kliinikumi taastusravispetsialistide poole palvega, et nad aitaksid koostada vanemaealistele harjutusi, mida saaks teha ka kitsastes oludes.

Spordimeditsiini ja taastusravikliiniku arst Eve Unt on sellega päri: ainult igapäevased treeningud mõjuvad hästi tervisele ning kui inimene ei viitsi liikuda, kaob saavutatud mõju kiiresti.

Vanemaealistel tuleb treenida mitu korda nädalas. Kui 30 minutit korraga on palju, tasub ette võtta 10-minutilisi kavu mitu korda päevas. Muidugi neil, kes ei ole kehaliste harjutustega üldse tegelnud, võib ka see 10 minutit palju olla. Aga siis tuleb teha seda, millest jõud üle käib, ning treeningut tasapisi pikendada.

Aastates inimestel on oluline ka lihastreening ehk harjutused enda keha raskusega või kergete lisaraskustega. Need harjutused aitavad vähendada lihasmassi kadu ja suurendada lihasjõudlust. «See on äärmiselt oluline kukkumiste ja luumurdude riski vähendamises,» selgitas Eve Unt.

Ka turvatunne on tähtis. See tähendab, et kui kasutada abivahendina tooli, siis see ei tohi libiseda. Kui on vaja kuskilt kinni hoida, olgu selleks pigem uksepiit, mitte aga libe sein.