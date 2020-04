Tuigo kalmistu lähedal põleb mitme hektari suurune maa-ala

Põleng oli päästjate saabumise ajaks levinud männinoorendikku ja levis edasi metsa poole. Kustutustööd veel kestavad ja praegune põlenguala ulatub kaheksa hektarini. Päästetöödele on kaasatud kustutusvarustusega ATVd.

Päästjad panevad inimestele südamele, et lahtise tulega tuleb kulu läheduses äärmiselt ettevaatlikult ümber käia, sest selle süttimiseks piisab väiksemastki sädemest.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et tuulise ilmaga on lõkke tegemine rangelt keelatud. Kulupõletamine on keelatud aasta ringi.