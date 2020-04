Otseülekanne ⟩ EÜS esitleb täna veebis oma 150. aastapäeva puhul albumit

Esimeses pooles on artiklid seltsiga seotud teemadel, millega raamatu toimetuse loodab pakkuda huvi ka lugejate laiemale ringile. Teises osas on vaatluse all teemad, mis on seltsivendadele nende kutse- ja uurimistöös selgeks saanud. Kahe osa vahele mahub nelja EÜSiga seotud kunstniku teoste reproduktsioone. Raamatus leidub ka kirjanduslikke vahepalu, nagu ka seltsi eelmistes albumites, ja teost ilmestavad asjakohased fotod.