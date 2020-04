Tartumaal pole viimase ööpäeva jooksul uusi koroonapositiivseid registreeritud

Eestis on nüüdseks kokku tehtud 14 353 testi, neist 779 ehk viis protsenti on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 50–54 eluaastat (11 protsenti) ning vanusegruppides 45–49 eluaastat (10 protsenti) ja 55–59 eluaastat (10 protsenti).