Elva vald jagas lastele toiduabipakke

Kuna Eestis on kehtestatud eriolukord, koolid on distantsõppel ning enamik lapsi on ka lasteaiast kodus, tekkis tavapärasest suuremal hulgal peredel vajadus toiduabi järele. "Meie eesmärk on pakkuda tuge nendele, kes seda vajavad. Paki saajate nimekiri koostati valla sotsiaal- ja terviseosakonna ning koolide ja lasteaedade info alusel. Võtsime peredega ühendust ning selgitasime välja nende majanduslik olukorra," selgitas Eva vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm.