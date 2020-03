KIRI: Kellele reeglid kehtivad?

Olen mures! Käisin Tartus Zeppelini kaubandusekeskuse Maxima toidupoes. Endale ja abikaasale suureks imestuseks avastasime, et keskuses teisel korrusel on avatud ainult üks kauplus, mille nimeks on Realiseerimiskeskus. Kõik teised kaupluste boksid, mis seal asusid, olid suletud vastavalt uuele korrale.

Vaatamata valitsuse otsusele sulgeda kõik ostukeskused, jättes neis lahti vaid apteegid ja suured toidupoed, see üks kauplus otsusele vilistades jätkab.

Realiseerimiskeskuses ei olnud müügil kiiresti riknevaid toidukaupu, kuigi all ukse juures oli suur eksitav silt, et avatud on toidukauplus teisel korrusel. Tegelikult ei ole seal ju toidupoodi, ainus toidukaup, mis seal oli müügil, oli pika realiseerimisajaga kommid, konservid, küpsised ja mõni kassi-koeratoit.

Nagu ütleb poe nimi, siis see müüb tegelikult pudi-padi (riided, nõud, autokaubad, voodipesu ja mänguasjad). Kõigele lisaks olen ma väga mures nende müüjate pärast, kes seal töötavad, sest kassal puudus kaitseklaas.

Tiia Järve