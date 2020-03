Tartumaal tuvastati ööpäevaga üks koroonapositiivne

Kokku on Eestis tehtud 11 252 testi, nendest 715 ehk kuus protsenti on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanuserühmas 60+ (23 protsenti) ning 40–49 eluaastat (10,5 protsenti) ja 50–59 eluaastat (10,5 protsenti).