Lasteaias käivad vaid üksikud põnnid

Tellijale

Iga omavalitsus on rahvastikuminister Riina Solmani palvel loonud ka ööpäevaringse lastehoiu võimaluse. Kõikides Tartu maakonna valdades on ööpäevalastehoid olemas või on tagatud selle valmisolek. Ka ülikoolilinnas saab lapsi ööseks Maarjamõisa lasteaeda viia. Need hoiud on mõeldud ennekõike eesliinitöötajatele, kes saavad oma põnnid töökohustuste täitmise ajaks lasteaeda viia. Seni ei ole ükski lapsevanem Tartu maakonnas seda võimalust kasutanud.