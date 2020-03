Tartu proovivõtupunktis on kokku testitud 789 inimest, kliinikumis ravil 11 inimest

Tartu proovivõtupunkti suutlikkus on kuni 150 proovi päevas, seni on tulijaid olnud mitu korda vähem.

Perearsti kommentaar

Eesti perearstide seltsi juhatuse liige ning Ülikooli perearstikeskuse arst Ruth Kalda lisas, et testimisele suunamise kriteeriumid on töötatud välja Eesti perearstide seltsi ja terviseameti koostöös.

«Oleme lähtunud sellest, et kui vahendeid napib, et kõiki sümptomitega patsiente testimisele kohe suunata, siis on väga oluline, et testitud saaksid eelkõige need, kelle puhul testitulemus on kõige kriitilisema tähendusega.»