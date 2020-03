Tarmo Punger: rindekaubandusest ja hoolimisest

Tegelikult on juba mitmendat päeva näha, et ostustruktuur on muutunud kriisiajale omaseks ja käibed vähenevad.

Tõsi, on küsitud ka, kui palju vajaksime desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendeid, kuid seni pole mingit tagasisidet, et sellele huvitundmisele järgneks tarned. Kui aus olla, siis olukorras, kus eesliinil, meditsiinivaldkonnas, on kaitsevahendite varu nappideks nädalateks ja paljudes perearstikeskustes on see veel kasinam, ei tahagi me valitsust ja ameteid meie klienditeenindajatele vajaliku hankimisega üle koormata. Me hangime ise ja saame hakkama.

Ausalt – kaubandus pingutab praeguses olukorras iga päev, et tagada nii kaubad kui teenindus, et hoida ja hinnata oma rindetöötajaid ning et ka ise kuidagi ellu jääda. Tegelikult on juba mitmendat päeva näha, et ostustruktuur on muutunud kriisiajale omaseks ja käibed vähenevad. Olgem siis üksteise töö vastu lugupidavad ja hooligem nii nendest, kes on haiguse riskirühmades vanuse või haiguse tõttu, kui ka nendest, kes riskivad iga päev oma töö tõttu. Hoidkem enda ja teiste tervist ning otsustamisel mõelgem enne, et pärast oleks parem.