Kristiina Alliksaar: oleme tunnistajaks väärtuste jõujoonte muutumisele

Mis on reedene rõõm? Kuidas möödub kodune elu eriolukorra ajal? Mismoodi elame aasta pärast? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastas Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar (39) nii, et intervjueerija asus temast tublisti kaugemal kui kaks meetrit – nii umbes neli kilomeetrit eemal. Koroonaajal ohutust silmas pidades on küsimustele vastaja oma foto kodus jäädvustanud ise.