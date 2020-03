Tartu Postimehe fotograaf Kristjan Teedema salvestas need videokaadrid neljapäeva, 26. märtsi südapäeval Tartu südalinnas. Kui tavaliselt on sel ajal tänavad tihedalt sagimist täis, siis nüüd on koroonakriisi tõttu liikvel vaid vähesed. Ka sõidukeid on üsna hõredalt.