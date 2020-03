Eestile kulub iga euro hädasti ära, aga e-residendid võivad siin konto avada vaid ühes pangas

Kirvemeetod

Seos rahapesuskandaalide ja e-residentsuse vahel on meelevaldselt loodud, väitis aga ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) e-residentsuse kommunikatsioonijuht Katrin Vaga. «Siiani ei ole teada juhtumeid, kus rahapesuskandaalides oleks ühegi e-residendi või nende loodud Eesti ettevõttega tegemist olnud,» ütles Vaga.

E-residentsuse abil jätab mitteresident, kes Eestis ettevõtet juhib, endast digitaalse jälje, mida saab vajaduse korral kontrollida. Seda teiste Eestis äri ajavate mitteresidentide kohta öelda ei saa.

«Loomulikult on rahapesuskandaalid üldiselt Eesti mainele mõjunud,» nentis Vaga. «Eestile oleks kasulik aidata e-residentsuse programmi arendada nii, et see oleks kõigi ettevõtlus- või investeerimishuviga tegutsevate mitteresidentidele eeldatavalt turvaline ja läbipaistvust suurendav digiidentiteet, mis annaks enam kindlustunnet nii pankadele kui ka meie riigile.»

Tema sõnul ei ole traditsioonilised pangad lahendanud mitteresidentide probleemi, et pangakonto avamiseks poleks tingimata vaja näiteks kohale tulla, kuid pankade kõrval samuti finantsteenuseid pakkuvad uued ettevõtted on mõnevõrra paindlikumad.

Võib küsida, kas kiiresti arenevas finantsteenuseid pakkuvate ettevõtetega ​maailmas oleks vaja seda metoodikat ajakohastada ning sellesse investeerida nii, et kogu protsess oleks ka kliendile läbipaistvam ja selgem, arutles Vaga. «E-residentsuse programm on juba pikemat aega soovitanud e-residentidest ettevõtjatel kaaluda, kas neil on ilmtingimata traditsioonilise panga kontot vaja,» märkis ta. «E-riigile kohaselt võiks Eesti pakkuda riigi tasandil uusi ja värskeid lahendusi.»

Tahe riskida on pankadel tihti isegi niivõrd väike, et see puudutab ka ausat majandustegevust Eestis, tõdes finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Finantsinspektsioon leiab, et pangad võiksid investeerida rohkem nutikatesse IT-lahendustesse, mis aitaksid riskantseid kliente mitteriskantsetest eristada. «Puhas ja läbipaistev finantsturg meelitab ligi välisinvesteeringuid,» ütles finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Eva Vahur.

Ka finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer juhtis blogis tähelepanu sellele, et pangad kipuvad kahtluste korral kasutama pigem kirvemeetodit, mille tagajärg on kontode sulgemine või avamisest keeldumine. «Seda ka neis oludes, kus vahest targema lahenduse korral ei olekski tekkinud küsimust, kas inimesele teenust osutada,» kirjutas Tammer. «Paraku ei toimi praegu kõige paremini pangandusturul ka tavaline konkurents ehk siis normaalne äriline soov võita kliente ja osutada teenust. Samuti on pangandussektor liiga kontsentreerunud, panku on Eestis vähe.»

Selline olustik on tema sõnul kokku sattunud samale ajale, koos tõsiste etteheidetega pankade võitlusvõimele seoses musta rahaga. Kõik see seletab olulisel määral valikuid, mida suured Skandinaavia pangad praegu Eestis teevad, ja ka seda, miks nende riskiisu on pigem väga väike. «Tahe riskida on pankadel tihti isegi niivõrd nõrk, et see puudutab ka ausat majandustegevust Eestis,» tõdes Tammer.

Omad kõigepealt