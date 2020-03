Põltsamaa ehituspood Decora pakub klientidele müügiks toikaid, millega potentsiaalseid viirusekandjaid eemale peletada, poepersonal on pulkadele lisanud ka vastava kasutusjuhendi.

Decora poeketi turundusjuht Kelly Härmson selgitas, et tegelikult on need toikad siiski harjavarred. Harjavarre soetamisel antakse aga kliendile kelmikas kasutusjuhend kaasa.