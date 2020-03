Tartumaal lisandus enim koroonapositiivseid

Võrreldes eilsega lisandus 35 positiivset, neist 11 registreeriti Tartu maakonnas, kaheksa Harjumaal, kaheksa Võrumaal, kaks Ida-Virumaal, kaks Pärnumaal, kaks Saaremaal, üks Lääne-Virumaal ja üks Põlvamaal. Vanusjaotuselt on nüüd üle 60-aastaste osakaal positiivse diagnoosi saanute hulgas 19 protsenti.

Teisipäeva õhtu seisuga vajab kogu Eestis uue koroonaviirushaiguse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist seitse on intensiivravis ning viis on kriitilises seisundis. Haiglatest on välja kirjutatud kaheksa inimest.