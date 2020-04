Kui koroonaviiruse levikust tingitud eriolukord on sind või sinu lähedasi seadnud silmitsi mõne arusaamatu või absurdse probleemiga või märkad haiguspuhangu suhtes vastutustundetut käitumist, kirjuta sellest teemakohasele vihjeaadressile koroona.tartu@postimees.ee .

Saanud vihje, uurib toimetus selle tausta ning hindab uudisväärtuslikkust. Et saaksime, kui vaja, kiiresti esitada täpsustavaid küsimusi, on hea, kui lisad kirjale ka oma telefoninumbri. Toimetus on valmis vajaduse korral vihjajate nimed enda teada jätma.