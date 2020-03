Küsimusi uue haiguse kohta on rohkem kui vastuseid

Tartu ülikooli kliinikumi nakkusarst Matti Maimets vastas: «Laboratoorselt kinnitunud Covid-19 haiguse puhul tunnistatakse inimene terveks 48 tundi pärast palaviku kadumist. Esimestest sümptomitest peab olema kindlasti möödunud vähemalt kaheksa päeva.»

Millal olen terve?

Aga kas need inimesed, kes minu kõrval elasid ega haigestunud, peaksid 14 päeva karantiinis edasi püsima, igaks juhuks, ükskõik, mis haigus mul oli. Kuidas otsustada, kas nemad on võimalik oht tervetele?

Kui on tegemist laboratoorselt kinnitunud Covid-19ga, siis haigega koos elav inimene või inimesed peaksid olema karantiinis 14 päeva, rääkis Maimets.

Aga kui mind ei ole testitud? Miks mu lähedased siis karantiinis olema ei pea? Kas ma lihtsalt loodan, et kuna põdesin seda kodus, siis ka mu lähedased põevad kergelt, ja saame kuidagi hakkama.

Kõige mõistlikum on usaldada riigis sisse seatud eriolukorra nõudeid, Eesti arste ja haiglaid ning mitte kiskuda tülli.

«Jah, see on samamoodi gripi, paragripi, RSV ja muude hingamisteede viirusnakkuste korral,» selgitas Maimets. «Neid on hoopis rohkem kui Covid-19. Kui haigus on kerge kuluga, ei tea sa, mis see on, aga oled kodus, pesed rohkem käsi, võib-olla lähed teise tuppa magama, sest sul on köha. Kui sul on aga raske kuluga viirusnakkus, lähed arsti juurde ja saad teada, mis see on. Kui nüüd on teada, et see on Covid-19, on sinu lähedased karantiinis, et viiruse levikut pidurdada.»

Maimets rõhutas, et noored ja terved, kes põevad kergelt, peaksid praegu eemale hoidma vanadest ja haigetest. «Saan aru, et see on raske, kui oma ema vajab abi,» lausus ta. «Aga siis: minge tervena, meeter distantsi, enne korralik kätepesu vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit.»

Sümptomid

Covid-19 viirushaiguse sümptomid on pidev köha, palavik ja hingamisraskused, kui need on ilmnenud, on inimene väga nakkav.

Aga millal oli mul esimene haiguseköhatus? Või millisel tunnil kerkis palavik? Kas ma märkan seda üldse? Ma ei pruugi. Ja mis on hingamisraskused?

Veebi ilmunud enese hindamise testis www.koroonatest.ee, mille hiljutisel online-häkatonil arendas välja Montonio Finance’i meeskond koostöös terviseameti ja sotsiaalministeeriumiga, märgitakse, et hingamisraskusteks loetakse seda, kui inimesel on raske rääkida täislausetega või kui ta huuled on muutunud sinakaks.

Küsimusi on veel. Kevad algas ja õietolmuallergia vaevused on Covid-19 haigusega ju samad: kähe kurk ja köha. Kuidas allergikud saavad eristada, kas neil on allergia või ohtliku viirushaiguse tunnused? Allergikud peavad jälgima kehatemperatuuri ning pöörduma arsti poole, kui palavik on tõusnud 37,8 kraadini või üle selle, kostis Maimets.

Mismoodi siis ikkagi õigesti elada?

Kõige mõistlikum on usaldada riigis sisse seatud eriolukorra nõudeid, Eesti arste ja haiglaid, sest nagu ütles mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar, tema usaldab neid 120 protsenti. Ning lisas, et mitte omavahel tülli kiskuda ja üksteist süüdistada.